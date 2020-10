Dopo la chiusura dal lockdown la prossima settimana riaprirà la piscina di Taggia

Buone notizie per tutti gli amanti del nuovo, la prossima settimana riaprirà la piscina di Taggia. In questi giorni il Comune sta formalizzando le procedure con la MySport, la nuova società che ha preso in gestione l'impianto.

Presso la piscina di Taggia è stato attivato un help desk da parte della nuova società per informare gli utenti vecchi e nuovi su corsi, attività e ovviamente la prassi per l'anti Covid. L'impianto è pronto a riaprire in sicurezza, con dispenser di gel igienizzante, misurazione della temperatura, percorsi dedicati e naturalmente obbligo di mascherina negli spostamenti e nelle aree comuni.