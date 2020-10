A Ventimiglia la 'pappa al pomodoro' solidale firmata dallo chef Diego Pani per aiutare la città

La difficoltà aguzza l'ingegno. E così a Ventimiglia arriva la 'pappa al pomodoro' solidale firmata dallo chef ponentino Diego Pani del ristorante Marco Polo. Piatto simbolo dei volontari che ripulirono Firenze dopo il drammatico alluvione del 1966.



Dopo l'impegno sul campo per la preparazione dei pranzi per gli 'angeli del fango', Pani ha annunciato la preparazione della 'pappa' al prezzo di 10 euro da devolvere alla città e a chi ha bisogno nel periodo di emergenza.



Si potrà ordinare sia a pranzo che a cena, da asporto al Marco Polo o in delivery in città al numero 340 3058338 via Whatsapp.