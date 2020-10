San Bartolomeo al Mare: consiglio comunale convocato per lunedì pomeriggio

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 18.30 di lunedì 19 ottobre.

All'ordine del giorno l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2020-2022, l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione 2020-2022, il programma triennale dei lavori pubblici, l'elenco annuale dei lavori e il programma biennale di beni e servizi.

In allegato la convocazione