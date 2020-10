Ospedaletti: pace fatta tra il Sindaco Cimiotti e Luigi De Mare dopo lo screzio del 5 settembre scorso

Il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, e il titolare della spiaggi a ‘La Scogliera’, Luigi De Mare, hanno fatto ‘pace’ dopo lo screzio avvenuto il 5 settembre scorso (QUI) sulla spiaggia della città delle rose. I due si sono idealmente stretti la mano per mettere la parola fine ad una incomprensione, dovuta ad una mancanza di comunicazione tra le due parti.

Daniele Cimiotti e Luigi De Mare si sono poi incontrati in Municipio per chiudere definitivamente e bonariamente il loro, in riguardo agli spazi utilizzabili nel tratto di spiaggia pubblica al confine con quella privata. Le due parti si sono dette dispiaciute da quanto accaduto, mentre il Sindaco e l'intera amministrazione pubblica confermano il loro totale sostegno ed aiuto verso tutti gli imprenditori ospedalettesi.

“Il dialogo come sempre è risolutivo – dice Daniele Cimiotti – e questo incontro terminato in un clima sereno e propositivo lo dimostra. L'immagine e la percezione degli eventi ha fornito un'impressione distorta delle persone coinvolte e oggi siamo qui a dimostrare che una semplice incomprensione si può risolvere pacificamente senza nessuna tensione pregressa”.