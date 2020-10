Ospedaletti: a fine ottobre Birgit Brugger rassegnerà le dimissioni da Assessore al Turismo

Birgit Brugger lascerà a breve l’Amministrazione comunale di Ospedaletti. La conferma arriva dal Sindaco della città delle rose che tiene a sottolineare come non si tratti di un distacco politico ma di una scelta personale.

A dire il vero al momento l’Assessore al Turismo rimane ancora in carica fino al 24 ottobre, quando rientrerà da un viaggio all’estero. In quel momento parlerà con il Sindaco e, successivamente, rassegnerà l’incarico.

Il primo cittadino, Daniele Cimiotti, dopo l’ufficializzazione delle dimissioni, riunirà la maggioranza per decidere il da farsi anche se ha già confermato che la delega al turismo, particolarmente importante per una città come Ospedaletti, sarà nuovamente assegnata.