Sanremo: futuro in politica per il sindaco Biancheri? “Al momento non mi interessa, ma valuterò se arriveranno proposte”

Che cosa farà Alberto Biancheri quando non sarà più sindaco di Sanremo? La domanda è ormai un grande classico nel mondo politico della Città dei Fiori, un quesito che sino a oggi il diretto interessato ha sempre respinto al mittente, evitando accuratamente di dare indizi. Cosa che non ha smesso di fare, ma la sua prima uscita in veste ufficiale di testimonial di ‘Sanremo al Centro’ per la corsa civica di Alessandro Mager lo ha esposto anche alle prime ipotesi di un suo coinvolgimento anche quando uscirà per l’ultima volta dall’ufficio che lo ha ospitato per 10 anni a Palazzo Bellevue.

A domanda diretta il sindaco Biancheri ha subito risposto con una battuta: “Per il futuro non ho nessun impegno, mi sembra di essere Amadeus quando gli chiedevano se avesse fatto un altro Festival”.

Poi, entrando nel merito: “Voglio occuparmi della mia azienda e della mia lista, quello del sindaco è un mestiere difficile, ma ti dà una soddisfazione enorme. Oltre a questo ruolo ci sono gli incarichi politici, ma al momento non mi interessa. Poi valuterò se qualcuno mi farà qualche proposta”.



Biancheri, infine, ha confermato che sarà in prima linea nella campagna elettorale a sostegno di Alessandro Mager e che la presentazione del Morgana non sarà un caso isolato: “Quando ci saranno le presentazioni della mia lista io ci sarò, porterò avanti la campagna elettorale di ‘Sanremo al Centro’. Sono ancora sindaco, quindi rispetterò sempre il mio ruolo pur aiutando Alessandro Mager in questo percorso”.