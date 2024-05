Il PD di Ventimiglia attacca il sindaco Di Muro: “Improvvisa comizietti davanti ai cittadini in Comune per la raccolta rifiuti”

“Proprio non ce la fa. Ancora una volta il sindaco Di Muro dimostra di non essere entrato nei panni del ruolo che ricopre: invece di essere il primo cittadino di tutti, improvvisa comizietti sfruttando la presenza di quei cittadini che, ignari di ciò che li aspettava, si sono recati in Comune per sentirsi spiegare le novità sulla raccolta dei rifiuti”.

Così interviene il circolo PD di Ventimiglia, che aggiunge: “Oltretutto, in assenza di un contraddittorio, attacca questa o quella amministrazione precedente per celare le sue colpe sulla sporcizia in città. Ci si attenderebbe molto di più, anche solo in termini di galanteria istituzionale, da parte di chi ha avuto l'onore di sedere in Parlamento. Purtroppo in un anno ha dimostrato di sentirsi più a suo agio nello stare lontano dai problemi e dare sempre la colpa a "quelli di prima". Finché dura”.