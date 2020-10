Mattinata di lavoro in via Leopoldo Jung a Bordighera, per l'inizio del rifacimento dell'asfalto e per valutare la sostituzione dei corpi illuminanti.

Sul posto anche il Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito che ha così commentato l’intervento odierno: “Continua il nostro lavoro per la manutenzione della città e per la sicurezza sulle strade”.