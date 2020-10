Muore a Ventimiglia all’età di 78 anni Enrico Collini ex calciatore della Nazionale Giovanile Italiana

Iniziò la sua carriera calcistica giocando nella Ventimigliese dove fu subito notato dai tecnici del Genoa dove il Dirigente Bonilauri lo volle immediatamente in campo. Da li la corsa alla Nazionale giovanile fu breve. Nella foto penultimo a destra in basso, in una partita a Firenze con gli ex giocatori Taccola della Roma, Frustalupi dell’Inter e Sampdoria e Boranga del Bologna. Sua caratteristica principale la correttezza in campo.