Coronavirus: un solo caso di covid-19 riscontrato oggi nel Principato di Monaco

Un solo nuovo caso positivo al Covid-19 è stato riscontrato oggi nel Principato di Monaco che porta il totale delle persone colpite dal coronavirus a 234. Ad oggi, tre pazienti, tutti residenti, sono ancora in cura presso il CHPG e non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Il numero totale di persone guarite si mantiene a 209.



Infine sono 21 le persone seguite a domicilio dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta medicalmente i pazienti con pochi sintomi.