Airole: due famiglie di località Noceire isolate, il Sindaco Odoero sta lavorando al loro problema da giovedì

Due famiglie di località Noceire, frazione di Airole hanno lamentato oggi attraverso il nostro giornale di essere rimaste isolate, visto che non possono andare verso il piccolo centro della Val Roya, a causa di un’ordinanza della precedente amministrazione nel 2014 che decreta la strada non transitabile.

Gli stessi potrebbero avere una via di accesso sicura tramite un varco di emergenza tra le gallerie Noceire e Cima di Rovere e arrivare ad Airole per poi andare sulla Statale. Il Comune di Airole, già giovedì scorso insieme a un geologo e alle famiglie stesse, ha verificato la fattibilità di una perizia per quel versante che da Case Noceire permetterebbe di arrivare ai piloni della galleria artificiale dell’Anas.

Il Sindaco, una volta ricevuta la perizia (probabilmente all’inizio della prossima settimana), chiederà un parere alla Municipale, sulla viabilità per la strada comunale per permettere con le auto di partire da Noceire e arrivare all’imbocco del tunnel artificiale. L’immissione nel tunnel sarà gestita e regolamentata dall’Anas.

“Il Comune si è attivato da subito – ha evidenziato il Sindaco, Maurizio Odoero – in presenza degli stessi residenti per capire come affrontare la percorribilità di questa strada e arrivare al cancello per poi l’immissione in galleria, con semaforo e una viabilità studiata appositamente. Noi abbiamo lavorato immediatamente per quanto riguarda la vecchia Statale 20, di competenza del Comune, in modo che la percorribilità venga ripristinata fino al cancello. L'immissione nella galleria è di competenza Anas e spetterà all'ente dare un parere sulla fattibilità per l'ingresso nella galleria artificiale”.