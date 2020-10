Mercoledì prossimo, al via Corsi di bridge gratuiti per principianti dell'Associazione Bridge Bordighera

L'Associazione Bridge Bordighera comunica che mercoledì prossimo, 14 ottobre, alle ore 21, presso la Sede Sociale in Via Stoppani 15 a Bordighera (c/o Tennis Club) avranno inizio i tradizionali Corsi di bridge gratuiti per principianti.

I Corsi, tenuti da Istruttori della Federazione Italiana Gioco Bridge, si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anticovid: mascherine obbligatorie, rispetto delle distanze minime, igienizzazione ambiente e persone. Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al 0184-261639.

Nella foto un tavolo predisposto per le distanze tra giocatori.