Bordighera: caso di Covid alla Media 'Ruffini', protesta delle mamme per i mancati tamponi ai ragazzi. Oggi altre 3 classi in quarantena

Alcune mamme degli alunni della scuola Media ‘Ruffini’ di via Pelloux a Bordighera lamentano una serie di problematiche legate alla gestione dei contagiati da Covid-19.

In pratica, venerdì scorso nel primo pomeriggio una mamma viene chiamata dall’Asl per mettere in isolamento il figlio a causa della positività di un docente. Un’altra mamma è risalita ai genitori di tutti gli alunni e viene riferito come i bambini siano tutti in quarantena fino al 15 ottobre. Ai genitori è stato detto che sarebbero stati chiamati entro 48 ore per il tampone mentre il resto della famiglia era libero di muoversi. Successivamente, se i ragazzi fossero risultati positivi, anche le famiglie sarebbero stati in quarantena.

“Nessuno di ha più detto nulla e, questa mattina, ho portato a scuola mio figlio – ci ha detto una madre – nonostante sia venuta a sapere che ci sono anche bambini che hanno ovviamente genitori che si muovo regolarmente sul territorio e, quindi, il periodo esiste. Ad alcune mamme è stato detto dalle aziende per cui lavorano, di prendere giorni di ferie non retribuiti perché non hanno una documentazione scritta che accertava la quarantena dei figli. Solo domenica sera ci è arrivata una comunicazione via mail sulla quarantena ed abbiamo chiesto un incontro con la dirigente. Ci siamo visti ieri on line e ci è stato detto che vengono seguite le regole dell’Asl. Secondo l’azienda, invece, non ci ha chiamato perché non aveva i nostri contatti. Ieri abbiamo raccolto con la rappresentante di classe tutte le mail e le abbiamo inviate all’Asl. Stamattina alle 8 una mamma ha chiamato l’azienda che ci ha detto che siamo in ‘coda’ e sono passate altre scuole davanti”.

C’è poi il ‘caso’ di Vallecrosia per un alunno della scuola ‘Andrea Doria’: “Siamo venuti a sapere da amici – ci dicono – che scoprono di essere positivi padre, madre e figlio. La scuola ha messo subito la classe in quarantena e la responsabile Covid della scuola, ha avvisato lunedì sera alle 23.30 tutte le famiglie e, questa mattina i bambini hanno fatto il tampone. In più, ci è stato detto, che il Sindaco Biasi ha chiamato tutte le famiglie per sapere come stavano e per dare tutti i numeri necessari a fronteggiare la situazione. A noi invece non ci ha chiamato nessuno. Ci è stato detto dall’Amministrazione, che abbiamo cercato noi, che è stata chiamata l’Asl e ci è stato detto che ci chiameranno. Noi, ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall’azienda e, addirittura, mi è stato detto che non possiamo nemmeno andare a fare il tampone ai bambini perché, portandoli fuori, saremmo passibili penalmente”.

Infine i genitori lamentano il fatto che, pur essendo state messe in quarantena due classi, il docente risultato positivo è stato anche in altre classi e i suoi colleghi non sono in quarantena. Intanto un altro docente oggi è risultato positivo e, per questo altre tre sezioni rimarranno a casa.

L’Amministrazione comunale da noi contattata ci ha confermato che i protocolli siano disciplinati dall’Asl: “Comprendo la loro preoccupazione – ha detto il Sindaco, Vittorio Ingenito – ed è apprezzabile siano adottate tutte le cautele. Lodevole è da parte loro quanto stanno facendo e noi, come Amministrazione, non possiamo far altro che attivarci presso l’Asl per fare in modo che si possano avere i tamponi in tempi brevi”.

“Una delle problematiche emerse nelle scuole di Bordighera può essere ricollegata ad una mancata esaustività dei dati forniti all’Asl, dati indispensabili (come l’indirizzo mail) per l’invio della convocazione scritta finalizzata anche all’esecuzione dei tamponi in modalità drive through per gli studenti in isolamento”. L’Asl risponde in questo modo alla protesta delle mamme e prosegue: “A fronte di inevitabili criticità, l’azienda, è impegnata in sinergia con il personale scolastico a migliorare eventuali difficoltà di comunicazione-gestione delle azioni previste. Per informazioni o segnalazioni è possibile anche contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL1 (URP) al numero 0184 536 656 dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 13”.

L’Asl 1 ricorda che, a seguito dell’esito positivo di soggetti nelle scuole, tramite il Dipartimento di Prevenzione, mette in atto le azioni previste dall’apposito protocollo. Viene attivata prioritariamente un’indagine epidemiologica scolastica al fine di individuare i contatti stretti del caso positivo, anche sulla base degli elenchi completi dei compagni di classe, insegnanti e personale o altri compagni di scuola che siano venuti a contatto con il caso indice, forniti dal referente scolastico.

Per affrontare l’emergenza, è stata infatti creata una rete operativa tra Asl ed istituti scolastici, all’interno dei quali sono stati individuati referenti COVID scolastici. Il referente ha il compito di avvisare la classe e gli insegnanti, nel momento in cui gli viene segnalato il caso indice positivo, affinché il giorno successivo non si rechino a scuola. Il referente scolastico invia all’Asl gli elenchi di tutti i contatti stretti del caso positivo in ambito scolastico (già avvertiti di non frequentare la scuola). Tali elenchi saranno utilizzati per procedere alle comunicazioni relative all’isolamento domiciliare. Si ricorda che non sono posti in isolamento i contatti dei contatti stretti, ma solo i contatti stretti del caso positivo.