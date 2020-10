Badalucco: si lavora in tutto il paese per tornare alla normalità, ma i danni del maltempo sono tanti (Foto e Video)

Badalucco tenta di rialzare la testa. Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno lavorando con i molti volontari del paese per tentare di tornare alla normalità appena possibile.

Dopo i primi interventi si iniziano a vedere i danni anche in altre zone del paese e nelle campagne. Sono state rimosse le auto totalmente infangate che erano nel parcheggio vicino al torrente mentre l’elicottero dei Carabinieri ha fatto alcune verifiche dall’alto.

Uno dei danni maggiori riguarda il vecchio lavatoio di Badalucco, che si trovava vicino al torrente e che, pur riguardano un’epoca che non c’è più, veniva comunque utilizzato da alcuni residenti. Il lavatoio è andato completamente distrutto, con un pezzo di storia che se ne va.

Il lavoro prosegue non senza difficoltà e, come si può vedere dalle immagini, ci vorrà molto tempo prima di ritornare alla normalità, come nelle altre città colpite dalla eccezionale ondata di maltempo di venerdì notte.