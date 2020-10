Ventimiglia: riaperto oggi l'ufficio postale di via della Repubblica ripulito a tempo di record

Da oggi riapre l’ufficio postale di via della Repubblica a Ventimiglia. L’ufficio era chiuso da sabato scorso, come tanti esercizi commerciali della zona, a causa dell’invasione di acqua e fango per l’esondazione del Roya.

L’ufficio è stato riaperto grazie al lavoro svolto dai dipendenti dell’ufficio postale, coadiuvati dai volontari presenti da sabato scorso nella città di confine. L’Onorevole Flavio Di Muro ha ringraziato il direttore provinciale Ruvo per la sensibilità dimostrata verso la città e suoi abitanti.