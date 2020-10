Vallecrosia: caso di Covid alla 'Andrea Doria', subito attuato il protocollo e tamponi eseguiti con il 'Drive trough' (Foto)

Caso di Covid-19 in una prima elementare della ‘Andrea Doria’ di Vallecrosia e pronto intervento del Sindaco, Armando Biasi, che ha subito sollecitato l’Asl per allertare le 22 famiglie legate agli altrettanti alunni ed a far allestire dall’azienda un sistema di ‘drive trought’ per effettuare i tamponi.

“La tecnologia mi aiuta molto – ha detto Biasi – e, attraverso una serie di messaggi ho subito contattato le famiglie, che possono colloquiare con me. Già da ieri avevamo fatto allestire sulla piazza del mercato (Vicino alla sede della Protezione Civile) il sistema di tamponi in macchina, in modo da evitare alle famiglie di dove andare a farli in strutture diverse. Il tutto fatto in totale accordo e simbiosi con l’Asl”.

Oltre al caso tra gli alunni ci sono anche due docenti che hanno riscontrato il virus e anche loro, ovviamente, sono in quarantena mentre il servizio di ‘drive trought’ è iniziato già ieri ed è al servizio anche di residenti fuori da Vallecrosia. Questa mattina ne sono stati fatti un centinaio e domani altrettanti. I tamponi vengono eseguiti anche alle persone che sono stati contagiati per un matrimonio e che vede diversi residenti di Vallecrosia coinvolti.

“Vorrei ringraziare l’Asl perché il servizio dei tamponi in macchina - ha terminato Biasi – è davvero indispensabile. Noi a Vallecrosia abbiamo ovviamente avuto un vantaggio perché siamo riusciti a far fare il tampone a tutti i bambini. Ma il sistema è importantissimo e l’Asl lo svolge davvero bene, sia per evitare che i bambini debbano andare in ospedale e anche per sveltire le pratiche”.