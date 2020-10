Liquigas sigla una partnership con il Gruppo Iren per rifornire tutti i propri siti italiani di energia green

Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL, e il Gruppo Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane quotata alla Borsa di Milano, annunciano la sigla di un accordo grazie al quale tutti i siti italiani di Liquigas saranno riforniti da energia da fonte rinnovabile certificata dal Gruppo Iren.

Tale accordo è perfettamente in linea con la strategia di sostenibilità di Liquigas che promuove nuovi modelli di sviluppo anche grazie alla collaborazione con player nazionali che condividono lo stesso pensiero e direzioni di crescita del business in chiave sostenibile.

Da ottobre 2020 fino alla fine del 2021, circa 70 fra stabilimenti, depositi e altre utenze Liquigas saranno alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili: una fornitura che si stima superare i 3 milioni di kWh annuali. Grazie a questa decisione, Liquigas rafforza inoltre il proprio impegno per tutelare la salute dei cittadini favorendo una migliore qualità dell’aria respirata: saranno oltre 1.250 le tonnellate di CO2 equivalente che non verranno immesse nell’atmosfera.

“Siamo convinti che per creare e diffondere nuovi modelli di sviluppo sia necessario valutare attentamente le nostre azioni, considerandone l’impatto sull’ambiente e le comunità, e agendo poi concretamente per cambiare il modo in cui lavoriamo nella direzione della crescita sostenibile” afferma Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas che prosegue: “La collaborazione con un partner di eccellenza come Iren si inserisce perfettamente in questa direzione e rappresenta un importante tassello nel percorso di sostenibilità che abbiamo tracciato per i prossimi anni, in quanto ci consente di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo”.

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato, società del Gruppo Iren, esprime soddisfazione per l’accordo: “Sono sempre di più le grandi aziende, come Liquigas, che hanno puntato sull’utilizzo e gli investimenti in energie rinnovabili. Questo comporta un immenso vantaggio in termini di riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività produttive ed è anche il sintomo dell’attenzione sempre crescente di business tradizionali a rinnovarsi, per essere più in linea con la moderna sensibilità green e per rispondere, a loro volta, ad un’esigenza dei loro clienti. Noi siamo capaci, e ben felici, di andare incontro a questo trend con le nostre offerte di energia verde certificata”.

L’accordo sottoscritto contribuirà pienamente al raggiungimento degli obiettivi che Liquigas ha delineato nel proprio Sustainable Development Plan. Liquigas è quindi in grado di contenere ulteriormente l’impatto della propria organizzazione sull’ambiente agendo nella direzione della riduzione degli inquinanti in atmosfera e contro il cambiamento climatico. Inoltre, scegliendo Iren, Liquigas contribuisce a dare valore all’industria italiana nella realizzazione di progetti e obiettivi di carbon neutrality e nella definizione di nuovi modelli per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Liquigas è il primo operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e GNL (Gas Naturale Liquefatto). Con un fatturato di 473 milioni di euro nel 2019, Liquigas annovera circa 350.000 clienti in ambito domestico e industriale e detiene circa il 20% del mercato nazionale. L’azienda opera sul territorio attraverso 24 stabilimenti e depositi, circa 50 uffici vendita, 18 partecipate, una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori bombole di GPL, una flotta di 200 autobotti di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario.

Iren SpA è una delle più importanti multiutility italiane e opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento (di cui è il primo operatore nazionale), del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici per le Pubbliche Amministrazioni. Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. - con sede direzionale a Reggio Emilia - e in quattro società di business, interamente controllate, che operano nei settori di pertinenza con sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino. Nella sua azione quotidiana, Iren persegue i valori dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia ambientale, dell’uso razionale dell’energia, del miglioramento continuo e dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando allo sviluppo dei territori in cui opera.