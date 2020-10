Ventimiglia non si arrende: le immagini e le voci di un lunedì di fatica per le strade e nei negozi invasi dal fango (Foto e Video)

Ventimiglia sta ricevendo l’abbraccio di una comunità intera. Da sabato non si contano i volontari che si sono messi a disposizione per ripulire la città dall’acqua prima e dal fango poi. Inizia la settimana, i negozi non possono riaprire, e così la città si rimbocca le maniche per fare tutto il possibile per tornare alla normalità. Per le strade, nelle cantine, nei bar, nei ristoranti, ovunque si spala, si accatasta quello che c’è da buttare e si pensa a come ripartire. Lo spirito di comunità fa sì che molti non si abbattano, che ci si sostenga l’un l’altro.

Stamattina tra le centinaia di volontari armati di pala c’erano anche il consigliere comunale Gabriele Sismondini, l’On. Flavio Di Muro e il presidente del consiglio regionale, Alessandro Piana.

La città di confine sta lanciando un messaggi chiaro: tutti insieme si può risorgere e pensare al futuro. I danni materiali saranno soltanto un brutto ricordo, lo spirito di comunità resterà per sempre.

