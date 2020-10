A Ventimiglia pranzo in piazza per gli ‘angeli del fango’: “Per venire a mangiare bisogna avere le scarpe sporche” (Foto e Video)

I ristoratori di Ventimiglia non si sono tirati indietro, hanno risposto in massa all’appello di Diego Pani e oggi, in piazza della Libertà, davanti al Comune, hanno rifocillato gli ‘angeli del fango’ impegnati a ripulire la città.

Il menù prevedeva pasta al forno con ragù di tonno per tutti, oltre a pizze, focacce, acqua, finite e vino. Il messaggio è chiaro: “Per venire a mangiare bisogna avere le scarpe sporche”. E in tanti di sporco non hanno solo le scarpe.

Sui volti la fatica lascia spazio a un sorriso quando chiediamo loro come sia il pasto, in attimo di pausa in giorni di ‘lotta’. Poi si posa il piatto, un ‘grazie’ a chi ha cucinato, e si torna a spalare nel fango. C’è una città da far rinascere.