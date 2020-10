Bar e ristoranti di Ventimiglia fanno squadra per sfamare gli ‘angeli del fango’: oggi pranzo per 400 persone

L’iniziativa di Diego Pani ha avuto seguito. Il titolare del noto ristorante Marco Polo si è dato da fare in prima persona per offrire il pranzo agli ‘angeli del fango’ che da sabato stanno spalando per liberare Ventimiglia. Chi fa del bene dà anche il buon esempio e, così, altri bar e ristoranti hanno risposto ‘presente’: Barbara Pisano del Bookcafe, Diego Romagnone del Sir Thomas, Alessandro Vaccari del Bistrot al 6, Deborah e Gianluca del Bistrot Hanbury e tanti altri che, anche privatamente, si metteranno ai fornelli. Oggi è previsto un pranzo per circa 400 persone, sempre in piazza della Libertà davanti al Comune. Il menù: pasta al forno al ragù di tonno. A disposizione anche ‘Mondocarta’ di Camporosso che fornirà piatti, posate e tutto il necessario.

“Voglio ringraziare di vero cuore i colleghi che si sono messi a disposizione per portare rinforzi - dichiara Pani - tutti coloro che vogliono unirsi sono ben accetti”. Chiunque volesse partecipare alla gara di solidarietà per aiutare chi sta lavorando per le strade può contattare Diego Pani al 340 3058338.