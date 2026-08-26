Sicurezza in mare, soccorso acquatico e manovre di rianimazione: a Bordighera dimostrazioni con i cani da salvataggio (Foto e video)

Cani da salvataggio in spiaggia a Bordighera. Nel pomeriggio odierno è andata in scena una dimostrazione Sics ai bagni Kursaal sul lungomare Argentina.

Tantissime persone, cittadini e turisti, grandi e piccini, si sono riunite in spiaggia per ammirare da vicino come i cani da salvataggio intervengono in caso di emergenza. Sei cani della scuola italiana cani salvataggio - Sics Liguria, accompagnati dai rispettivi conduttori, a turno sono entrati in acqua e hanno mostrato le diverse tecniche di soccorso acquatico per salvare sia persone che cani in difficoltà in mare. Nel contempo la Cri di Bordighera ha mostrato live tecniche di rianimazione e soccorso in spiaggia per conoscere da vicino gesti e tecniche che possono davvero fare la differenza in caso di emergenza.

Un evento dedicato alla sicurezza in mare proposto dal Sics Liguria in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - comitato di Bordighera, i bagni Kursaal e con il patrocinio del Comune. Per l'occasione erano presenti anche l'assessore Alessandro Albanese e la Guardia Costiera.