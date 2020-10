Airole: da ieri sera c'è il presidio medico, arrivata nel piccolo centro isolato la Croce Verde Intemelia (Foto)

Croce Verde Intemelia… come sempre presente! E’ infatti la pubblica assistenza di Ventimiglia la prima ad essere arrivata ad Airole, per garantire un primo punto di presidio medio nella Val Roya, isolata dalla notte tra venerdì e sabato.

Con il crollo della strada, tra la frazione di Trucco (poco sopra Ventimiglia) e Breil, Airole e Olivetta San Michele insieme alle molte abitazioni isolate o delle frazioni, erano irraggiungibili in caso di problema medico. Da ieri sera, dopo l’apertura di ieri sera solo per i mezzi di soccorso, un equipaggio della Croce Verde ha raggiunto Airole ed è pronto, sperando che non ce ne sia bisogno, a intervenire sul piano medico.

Anche in questo caso e nonostante i gravi problemi che si sono registrati sul territorio, la macchina dei soccorsi ha reagito. La devastazione delle strade inizialmente ha preoccupato non poco amministratori e soccorritori, ma in poche ore si sta garantendo in tutta la provincia gli aiuti necessari. Non sarà facile ma, anche questa volta, l’estremo ponente ne uscirà fortificato, ne siamo certi.