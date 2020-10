Ventimiglia: conferma del Sindaco Scullino "Entro domani è prevista l'apertura totale di tutte le strade"

Ventimiglia procede a riorganizzare la rinascita. Dopo il forte segnale con la riapertura delle scuole cittadine, l'amministrazione rispettando i tempi e le promesse riapre al traffico Via Cavour, Via Aprosio e Via Mameli.

Dopo una prima apertura sperimentale in un solo senso di marcia, sia riaprono le strade ad alta percorrenza nei due sensi, assicurando in questo modo un'arteria principale per entrare e uscire dalla città. Inoltre il Sindaco Scullino, dopo essersi consultato con la sua giunta, ha telefonato alla concessionaria dei parcheggi e ha concordato che i parcheggi rimarranno non a pagamento almeno per tutta la prossima settimana, per poi programmare gli sviluppi futuri. Una boccata di ossigeno per i cittadini.

Dopo gli ulteriori interventi sulle strade cittadine di domani, per liberare dal fango gli ultimi tratti, si prevede entro domani sera l'apertura delle altre strade cittadine. Ventimiglia deve subito tornare a vivere. “Siamo adesso concentrati – ha detto il Sindaco sull'aiutare i privati cittadini e i nostri commercianti a pulire e sgomberare dall'acqua e il fango i loro locali. Partiremo domani anche con le informazioni e la modulistica per iniziare a far richiedere il rimborso dei danni subiti. Un modulo per i privati da presentare al comune che poi lo inoltrerà alla Regione, altra richiesta invece dovrà essere inoltrata per le attività commerciali e produttive alla Camera di commercio. Oggi il nuovo presidente Enrico Lupi ha fatto visita alla città di Ventimiglia e ha dato la massima disponibilità ad andare incontro alle imprese per agevolare l'inoltro delle domande, magari attraverso uno sportello comunale, ma tutto è ancora da valutare e decidere”.