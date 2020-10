Regione Liguria. Marco Scajola: “La Regione Liguria a fianco dei Comuni e dei cittadini per superare anche questa emergenza”

A poche ore dalle pioggia e dal maltempo che hanno colpito violentemente il Ponente ligure, l’Assessore Regionale Marco Scajola, con il Presidente Giovanni Toti ed il collega Giacomo Giampedrone, si è recato a Badalucco e successivamente a Ventimiglia, per un primo confronto sull’entità dei danni subiti. Per tutta la giornata sono stati diversi i contatti telefonici con molti sindaci della provincia per concordare le prime azioni fondamentali per contrastare i danni e l’emergenza.



“A poche ore dalla fine delle piogge abbiamo voluto essere presenti su alcuni luoghi colpiti duramente dal maltempo, per una prima stima dei danni e per concordare con le amministrazioni locali le azioni necessarie per ritornare al più presto alla normalità - afferma Marco Scajola, che prosegue - per tutta la notte e tutta la mattinata sono stato in contatto con molti sindaci della nostra provincia per garantire a loro ed alle comunità interessate il massimo sostegno possibile. Ancora una volta la Liguria, ed in particolare il nostro Ponente sono stati duramente colpiti, ma attraverso l’impegno di tutti, riusciremo a superare anche questa emergenza”.