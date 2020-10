"Il maltempo ancora una volta ha colpito la Liguria in modo grave. Da Ponente a Levante la conta dei danni sottolinea la necessità di interventi mirati a difesa del territorio che il governo non può più rimandare. Nel Tigullio la mareggiata ha replicato i danni provocati due anni fa. Forza Italia si ribella all’inerzia di questo esecutivo, bisogna intervenire subito con risarcimenti e investimenti per il futuro”.

Lo affermano i deputati Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli di Forza Italia.