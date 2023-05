Sanremo: camion trancia tubi del gas, acqua e corrente elettrica, traffico interrotto in via Pascoli e intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Un camion trancia un tubo del gas e via Pascoli viene chiusa al traffico, nei pressi del bivio per l’ospedale civico ‘Borea’. E’ accaduto questa mattina, poco dopo mezzogiorno quando, per cause ancora in via d’accertamento, un camion ha toccato il tubo, provocando una fuga di gas, interrompendo anche un tubo dell'acquedotto e alcuni cavi della corrente elettrica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e gli agenti della Polizia Stradale. Via Giovanni Pascoli è stata chiusa al traffico all’altezza dell’uscita dell’Aurelia Bis da una parte, e alla curva verso l’ospedale dall’altra. Al momento il traffico sull’Aurelia Bis viene deviato verso il quartiere del Borgo.