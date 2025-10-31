Sanremo, nuove operazioni contro l’alcol in strada: controlli serrati in via Piave e via Martiri per sicurezza e quieto vivere

Nuovo intervento delle forze dell’ordine, ieri sera a Sanremo nell’ambito dei controlli voluti dal Sindaco Alessandro Mager che, nelle scorse settimane aveva promulgato un’ordinanza per evitare il consumo di alcol in mezzo alla strada, soprattutto in due vie più volte indicate come pericolose nel centro della città dei fiori, ovvero via Piave e via Martiri, ma anche in via Corradi dove però non sono stati riscontrati problemi. Verifiche anche in corso Garibaldi e piazza Colombo.

L'operazione 'Alto Impatto' è stata messa in atto anche a seguito di Ordinanza del Questore della Provincia di Imperia Andrea Lo Iacono e in attuazione di quanto stabilito nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, nella serata di Giovedì 30 ottobre, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sanremo, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e il personale del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

Proprio in queste zone si è concentrato il lavoro degli agenti del Commissariato di Sanremo e della Polizia Locale. Controllati diversi locali delle due zone e sono stati segnalati alcuni dei titolari. Al momento non sono ancora noti i provvedimenti messi in atto ma, i controlli di ieri sera confermano ancora una volta come le forze dell’ordine continuino nella lotta contro gli abusi e per consentire il quieto vivere di cittadini e turisti.

In uno dei locali controllati è stata rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata dagli agenti. Complessivamente sono state identificate oltre 75 persone, di cui circa 50 di nazionalità straniera. Tra queste, diversi soggetti risultavano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Al termine dei controlli, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria alcune persone per differenti violazioni di legge e sono state comminate sanzioni amministrative, tra cui quelle previste per ubriachezza molesta e altri comportamenti contrari al decoro urbano. Particolare attenzione è stata riservata anche alla circolazione stradale: oltre 50 veicoli sono stati sottoposti a controllo, con accertamenti documentali e amministrativi.

Grazie al costante coordinamento con la Prefettura di Imperia (che ha recentemente stipulato un protocollo d’intesa con i comuni della provincia in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) i servizi come quello di ieri proseguiranno con cadenza regolare, a tutela della collettività e del rispetto della legalità.

Intanto, dopo quella della scorsa settimana, il 7 novembre è stata organizzata una nuova ‘Passeggiata della Legalità’ dal movimento ‘Imprese per Sanremo’. Gli aderenti hanno dato appuntamento in piazza Eroi, di fronte al caffè ‘San Scì’ ed hanno invitato anche gli esponenti dell’amministrazione comunale. Contestualmente hanno anche ringraziato le forze dell’ordine per l’operato che viene regolarmente svolto in città.