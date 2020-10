Imperia: con il Movimento ‘Pro Sanctitate’ gli ‘Incontri di spiritualità… sulle orme dei Santi”

Un’immersione nella vita di tre testimoni che il Movimento Pro Sanctitate proporrà nel mese di ottobre nei giorni 7 e 21 ottobre alla chiesa di Cristo Re ad Imperia e il 14 ottobre presso la Cattedrale di Albenga.

Ci prepareremo così a vivere la festa di tutti i santi con la veglia del 31 ottobre alla chiesa di Cristo Re. L’appuntamento è sempre alle 21. Presiederà la veglia Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Borghetti. Il 7 ottobre apre la serata padre Ezechiele “Lele” Ramin, un giovane missionario appassionato della gente, specialmente dei più bisognosi, ucciso a 32 anni nel 1985, in Amazzonia, Brasile, mentre cercava di proteggere la vita di famiglie che si sentivano minacciate nel conflitto con i latifondisti per la terra. Un “martire della carità”, come lo ha definito papa Giovanni Paolo II, che ha sacrificato la sua vita per la difesa della fede, della pace e della giustizia.

Il 14 ottobre è la volta di un ragazzo Andrea Mandelli, un ragazzo di 19 anni, appassionato della vita e amico generoso, Andrea visse la sua esistenza alla luce della fede e dell’incontro con Gesù, diventando per chiunque lo incontrasse testimone luminoso di una pienezza di vita e di una felicità capaci di farsi strada anche nella sofferenza.

Il 21 ottobre le serate si concludono con un giovane medico e scienziato, Carlo Urbani, impegnato in Vietnam per l’Organizzazione mondiale della Sanità: viene ricordato nella storia della medicina come l’uomo che per primo nel 2003 identificò la SARS, a sacrificio della propria stessa vita. Urbani è stato un medico devoto alla propria missione di combattere la povertà, curare è stata la sua vocazione: il suo consapevole (e per questo ancor più straordinario) sacrificio ha salvato moltissime vite.

Queste figure, che ci aiuteranno a concretizzare nella nostra quotidianità come la santità possa contagiare il mondo, verranno presentate da tre sacerdoti: Don Fabio Bonifazio, Don Enrico Gatti e Don Matteo Boschetti.