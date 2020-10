A ‘2 ciapetti con Federico’ ospite l’imprenditore Tommaso Ventimiglia: “Un Festival senza pubblico sarebbe un duro colpo”

Dopo una positiva stagione estiva, sotto il profilo economico e turistico, si guarda ora con apprensione ai prossimi mesi, in particolare per un possibile nuovo lockdow, per l'evolversi della situazione nella vicina Francia e in particolare in Costa Azzurra, e per il Festival di Sanremo. A ‘2 ciapetti con Federico’ ne parliamo con Tommaso Ventimiglia imprenditore nel settore della ristorazione.

“La stagione estiva è andata bene e si è prolungata fino al termine di settembre probabilmente anche per il regime di smart working stabilito da molte imprese – ha detto - Nella ristorazione si è lavorato bene, in particolare con i turisti italiani, lombardi e piemontesi che hanno sfruttato le seconde case, mentre ci siamo persi quelli americani e russi. Le incognite iniziano adesso soprattutto con le ultime disposizioni del Governo che ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Questo ci preoccupa per il periodo da qui all’Immacolata, ma soprattutto per il Festival, perché dal 31 gennaio a marzo ci si arriva in un attimo. Per il periodo delle Festività Natalizie bisognerà vedere cosa accadrà, perché i contagi sono un po’ in risalita. Scongiuriamo un nuovo lockdown, anche se più breve, perché potrebbe essere qualcosa di veramente pericoloso per l’economia locale”.

Ci sono quindi timori per il Festival e per una sua organizzazione senza pubblico (anche se allo stato attuale questa possibilità sembra essere stata esclusa)? “La possibilità di un Festival senza pubblico sarebbe veramente un colpo duro – ha detto Ventimiglia - Quello che conta, oltre gli artisti e agli addetti ali lavori, sono infatti gli spettatori ed i turisti che vengono e si fermano una settimana. La loro è una presenza importante, oltre che per i ristoranti, anche per i negozi e gli alberghi che hanno già sofferto molto. La nostra città vede nel Festival la principale boccata d’ossigeno”.

Con Tommaso Ventimiglia si è poi parlato dell’emergenza sanitaria nella vicina Francia, in particolare Costa Azzurra, e della possibilità di disporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto.

Guarda l'intervista integrale:

