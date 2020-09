Imperia: procede con grande soddisfazione la settimana evento #guardaorailtuofuturo dell’Istituto Ruffini

Procede con grande soddisfazione la settimana evento #guardaorailtuofuturo dell’Istituto Ruffini di Imperia. Il programma della terza che nella terza giornata si occuperà delle peculiarità del corso Agraria ha preso inizio con l’intervento del presidente del Collegio Nazionale dell’ordine dei periti agrari dottor Mario Braga e il presidente uscente Dr. Lorenzo Benanti oltre al presidente del collegio provinciale Dr. Bovalina, tutti hanno messo in evidenza l’importanza della professione e del valore degli istituti tecnici nel preparare giovani competenti proprio in quanto tecnici e non professionali.

La mattinata è andata avanti con l’intervento via web del Dr Carlo Vischi e il Dr. Febo Leondini che hanno parlato di tutta la filiera agroalimentare post Covid-19 e dell’impatto che la situazione ha avuto sull’economia e sulle produzioni. Un esempio illuminante la produzione di latte rimasta uguale con il consumo sceso drasticamente a causa della chiusura di bar e caffetterie.

Si è discusso del futuro e della spinta che ha avuto invece il 'delivery food' e l’e-commerce. Si è poi inserito il Dottor Giorgio Vacchiana che ha centrato il proprio discorso sulla sostenibiltà ambientale, sull’importanza delle piante e degli alberi per noi e il nostro pianeta e ha saputo cogliere l’attenzione della platea di studenti sottolineando l’importanza di pensare green e rendere 'Sostenibile' un aggettivo fondamentale nelle nostre attività e nel nostro quotidiano.

A chiudere la mattinata il Dottor Alessandro Carassale che ci ha parlato del moscatello di Taggia, della coltura olearia e della storia e delle particolarità delle coltivazioni tipiche della nostra terra. Grande attesa pomeriggio per la conferenza del Dottor Dario Ianes, docente ordinario di pedagogia e didattica speciale dell’Università di Bolzano.

Importante ricordare anche l’impegno che 24 studenti dell’Istituto stanno mettendo nel portare avanti un Hackathon dal titolo 'Futureimperiadays'. Una tre giorni che li vedrà impegnati in una vera maratona on line a creare 4 diverse proposte per la nostra città immaginandola nei prossimi 20 anni.