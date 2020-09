Valle del Maro: il quadro dell'Annunciazione dell'Oratorio di Conio torna ad essere ammirato dai fedeli anche grazie al FAI

È in corso il decimo Censimento del Luoghi del Cuore indetto dal FAI, Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che come tutti i precedenti Censimenti biennali aiuterà alcuni luoghi amati dagli italiani a trovare visibilità, a farsi conoscere e amare, e per alcuni di essi ci sarà la possibilità di ottenere finanziamenti da destinare a opere di restauro, ricostruzione, fruizione.

Ma da questa colossale azione collettiva nazionale non beneficiano solo la ventina-trentina di progetti finanziati ogni due anni: è il censimento in sé che 'fa': fa conoscere, fa partecipare, fa votare, stimola il senso di appartenenza delle comunità dei paesi e della città che votano; ogni due anni ci sono comitati e comunità che (anche se non ottengono migliaia di voti né finanziamenti per le necessità del loro 'Luogo del Cuore') traggono dal censimento l’orgoglio e il desiderio di andare avanti col loro progetto, col loro sogno in favore del loro territorio con la sua storia, la sua arte, le sue tradizioni.

Un bell’esempio in questo senso è l’Oratorio della SS. Trinità di Conio, frazione del comune di Borgomaro, in epoca medievale feudo dei conti Lascaris di Ventimiglia di cui rimane il castello (in gran parte ricostruito) in cima al paese. Conio è il paese più alto della valle del Maro, a pochi chilometri da Imperia, immerso in un paesaggio di boschi e sorgenti nonché uno dei tre centri di coltivazione del Fagiolo bianco di Badalucco, Conio e Pigna, Presidio Slow Food, eccellenza agroalimentare delle Alpi Liguri.

Nel 2018, per la nona edizione del censimento LDC 2018, l’Oratorio ottenne ben 9937 segnalazioni; non ebbe alcun finanziamento da parte del FAI ma nel 2019 è stata inaugurata la targa commemorativa che lo premia come primo Luogo del Cuore del 2018 della provincia di Imperia e grazie a tutto ciò, grazie alla spinta ottenuta dal censimento, il progetto a cui il comitato promotore ambiva è proseguito: esso prevedeva il restauro del quadro dell’Annunciazione posto all’interno dell’Oratorio e la sua ricollocazione in occasione della festa del patrono del paese San Maurizio, il 22 settembre.

Quest’anno in occasione della festa di San Maurizio non si è svolta la tradizionale sagra dei fagioli a causa dell’emergenza Covid però il 22 settembre il quadro è stato restituito alla comunità restaurato grazie alla raccolta fondi e collocato temporaneamente nella Chiesa Parrocchiale in occasione della celebrazione della funzione religiosa per il Santo patrono. La collocazione temporanea è dovuta al fatto che l’Oratorio è interessato dai lavori di restauro volti a eliminare le infiltrazione di umidità.

Il restauro del quadro è durato circa otto mesi ed è stato curato dal laboratorio 'Gavaldo restauro'. Il comitato promotore intende raccogliere altri fondi per il restauro dell’altare. Grazie all’entusiasmo degli abitanti di Conio e al FAI, la storia continua.