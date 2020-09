Coronavirus: asse Liguria-Piemonte sul rischio confine francese, vertice tra Toti e Cirio per una nuova strategia

Liguria e Piemonte sono pronti a realizzare un piano ancor più restrittivo e sicuro per il confine francese, evitando così di rischiare nuovi contagi da uno dei Paesi più colpiti dal Covid-19 nell'ultimo periodo.

Sarà questo il tema del vertice via telefono in programma nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre tra i Governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti. Secondo quanto riportato da repubblica.it, i due Presidenti di Piemonte e Liguria si confronteranno per studiare una nuova strategia, poi da proporre al Ministro della Salute Roberto Speranza.

I due governatori nei giorni scorsi, avevano esplicitamente dichiarato che per la situazione del confine francese servono delle precauzioni in più.