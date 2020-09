Sanremo: Paola Civardi raccoglie centinaia di mozziconi da terra e si aggiudica il ‘Cicca Trophy’ 2020 de I Deplasticati (Video)

Si è concluso con un bottino di 25 mila mozziconi, per un peso di circa 4 chili, l’edizione 2020 del ‘Cicca Trophy’, il contest de I Deplasticati che ogni anno vede i cittadini in prima fila per raccogliere da terra i mozziconi che molti fumatori gettano senza il minimo rispetto per l’ambiente e per il prossimo.

A vincere il ‘Trophy’ 2020 è Paola Civardi, già detentrice del titolo l’anno scorso. Un riconoscimento speciale per Milo Scagliotti, 8 anni, concorrente più giovane e grande attivista de I Deplasticati.

All’evento ha presenziato anche il neo assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi.