Imperia: sono quasi 1.300 gli assistiti della 'Società di San Vincenzo De Paoli', dati purtroppo in aumento

La ‘Società di San Vincenzo de Paoli’ di Imperia, insieme al gruppo delle ‘Volontarie Vincenziane’, ha celebrato ieri al Duomo di San Maurizio, la giornata della carità e del ringraziamento.

Diverse le motivazioni che hanno spinto i volontari a organizzare la giornata: la ricorrenza della festa di San Vincenzo, le conclusioni della festa Patronale di San Maurizio e, non ultimo, la circostanza unica di disagio causata dall’epidemia Coronavirus.

“Le difficoltà, le angosce e i disagi che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere – sottolineano dalla società - pur con alti e bassi, sono le cause che hanno alimentato in tutti sensazioni di incertezza, di confusa intraprendenza nelle iniziative collegate. Il numero delle famiglie e persone singole disagiate è aumentato in maniera esponenziale: ad oggi sono state effettuate distribuzioni per 42 volte a 1288 assistiti continuativi e straordinari, per un totale di circa 10 tonnellate di alimenti distribuiti. I dati fanno emergere situazioni angoscianti causate da: perdite di lavoro precario, dall’incedere del Coronavirus, dal decesso di congiunti, anche anziani, spesso gli unici in famiglia ad assicurare una certezza economica anche se a volte modesta”.

La consegna dei viveri è abbondante anche grazie all’aiuto del ‘Banco Alimentare’, alla sensibilizzazione di persone spontanee e di associazioni. Non così è per la parte economica che risente di questi disagi per effetto dell’incremento del numero delle richieste di aiuto per il pagamento di canoni di locazione, bollette , bombole gas, medicinali. “È un’emergenza che tutti insieme vogliamo e dobbiamo affrontare – proseguono - con l’impegno che abbiamo sempre profuso e con l’aiuto di nuovi confratelli associati che hanno provvidenzialmente alimentato le fila della San Vincenzo. Ecco perché vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che fin qui ci hanno aiutato, alcuni fin dall’inizio della pandemia, ed in questo momento di eccezionale difficoltà continuano e vorranno ancora sostenerci con sensibilità e generosità”.

La ‘Società di San Vincenzo de Paoli’ di Imperia chiede a tutti un aiuto materiale, ma c’è anche necessità di persone di buona volontà che possano dedicare un poco del loro tempo per le diverse attività dell’associazione. Chi fosse interessato può chiamare il 3477597986.