Sanremo: cadono calcinacci da una parete del 'Colombo', intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale (Foto)

Il forte vento che sta spazzando l’intera provincia di Imperia sta già creando qualche problema. A Sanremo intervento dei Vigili del Fuoco in piazza Muccioli per la caduta di calcinacci dalla sede della scuola ‘Colombo’.

I pompieri sono intervenuti con l’autoscala per mettere in sicurezza alcuni cornicioni, in modo da evitare problemi a chi transita sotto.

Dopo che i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere tutto ciò che era pericolante e gli agenti della Polizia Municipale bloccato il transito pedonale fino al termine delle operazioni, la pattuglia intervenuta ha recintato la zona e richiesto un intervento urgente degli operai comunali per il transennamento dell'intera area in attesa che inizino i lavori per il consolidamento della facciata e la definitiva messa in sicurezza dell'istituto scolastico. La scuola e il Comune sono stati avvisati dell'accaduto.