Covid nelle scuole della provincia: positivi al tampone 5 studenti nel distretto di Imperia e due a Ventimiglia

L’Asl 1 Imperiese ha confermato i risultati dei tamponi che riguardano alunni e docenti delle scuole della nostra provincia. Ad oggi, secondo le attività di screening eseguite, 5 studenti nel distretto di Imperia e 2 studenti e un operatore scolastico in quello di Ventimiglia sono risultati positivi al tampone.

L’Asl evidenzia come, da oggi, non saranno rivelati i plessi scolastici relativi ad alunni e docenti risultati positivi. Ovviamente, in tutti i nuovi casi di Covid sono state tempestivamente attivate la azioni previste dal protocollo: isolamento dei positivi e degli alunni della classe, tracciamento dei contatti stretti, indicazioni per isolamento e sanificazione dei locali, programmazione ed esecuzione dei tamponi oltre all’attivazione di sorveglianza dei contatti segnalati.

L'Asl 1 rende noto che non sono state attuate altre misure diverse rispetto a quelle già eseguite nei giorni scorsi e quindi questi risultati non riguardano altre classi degli istituti già interessati dai controlli. Da quanto si apprenda tra i positivi rilevati oggi c'è un alunno del distretto di Ventimiglia che, però era assente già da prima della chiusura dal 18 settembre che ha riguardato appunto due classi di Ventimiglia.