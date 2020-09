Sanremo: ultimo evento stasera alla Chiesa degli Angeli per la rassegna con l'Orchestra Sinfonica

Dopo il concerto di giovedì scorso, l’appuntamento con la 9a rassegna nelle chiese dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo volge al termine, con un ultimo evento stasera, alla Chiesa S.M. degli Angeli di Sanremo alle 21,15.

Il programma della serata, diretta da Giancarlo De Lorenzo, vede Luigi Gagliano alla viola e Marco Cadario all’organo. Previste musiche di Tomaso Albinoni (Adagio in Sol Minore per Organo e Archi), Georg Friedrich Händel (concerto in si bemolle Maggiore Op. 4 N° 6 per Organo e Archi) e Johann Michael Haydn (concerto in la Minore per Viola, Organo e Archi).

L’ingresso è gratuito, sino ad esaurimento posti concessi a seguito delle disposizioni adottate per il contenimento del Covid-19.