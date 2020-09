Rocchetta Nervina: il sindaco Claudio Basso ha nominato la giunta, il suo vice sarà Tommaso D'Annunzio

Il neo eletto sindaco di Rocchetta Nervina, Claudio Basso, ha nominato la giunta che lo affiancherà in amministrazione.

Il suo vice sindaco sarà Tommaso D'Annunzio, mentre il ruolo di assessore va a Elena Rondelli.

“Ringraziamo tutta la popolazione per il senso civico e di responsabilità dimostrato in queste ultime elezioni, durante le quali non solo è stato raggiunto il quorum, ma è stata riposta fiducia nella nuova amministrazione che guiderà il paese nel prossimo quinquennio - dichiarano dall’amministrazione di Rocchetta Nervina - abbiamo preso un impegno verso tutti i concittadini e cercheremo di portarlo avanti nel migliore dei modi”.