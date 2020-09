Elezioni Regionali: Toti "Chi entra in Giunta deve dimettersi da Consigliere", sperano Cerri, Russo e Riolfo

Ci sarà la possibilità di avere più esponenti della nostra provincia in Consiglio Regionale. La conferma arriva dal Governatore, Giovanni Toti, che chiederà ai propri eletti che saranno chiamati in Giunta dovranno dimettersi dal ruolo di Consigliere.

Per quanto riguarda l’imperiese sono tre i posti ‘papabili’ da inseguire in Consiglio, visto che sono stati eletti Marco Scajola (Cambiamo), Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) e Alessandro Piana (Lega). I primi due arrivano dalla Giunta precedente mentre il terzo era Presidente del Consiglio regionale.

“Per quanto riguarda ‘Cambiamo’, chi viene chiamato in Giunta deve dimettersi da Consigliere – ha detto Toti – mentre per quanto riguarda le altre liste è un consiglio che do io, ma ovviamente su questo non mi posso imporre. Lo preferirei perché, con gli impegni che ci sono da seguire, non è facile assolvere a quelli di Assessore e Consigliere”.

Per quanto riguarda la circoscrizione di Imperia, quindi, rimangono alla finestra per sperare in un posto da Consigliere: Chiara Cerri (Cambiamo), seconda tra i votati dopo Marco Scajola, Mabel Riolfo, che è giunta seconda dietro Piana (Lega) e Veronica Russo, anche lei seconda dietro Gianni Berrino (Fratelli d’Italia). Se i tre eletti in maggioranza dovessero essere chiamati in Giunta regionale, quindi, si prospetterebbe una missione ‘rosa’ dall’imperiese con tre Consiglieri del gentil sesso.