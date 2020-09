Elezioni regionali 2020: Consiglio e Pedante “Grande soddisfazione da parte del Coordinamento cittadino FdI Sanremo per il risultato ottenuto”

Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio, insieme al suo vice Graziano Pedante, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito in tutta la provincia ed in particolare nella città matuziana, dove in poco più di un anno si è passati dal circa 6% delle amministrative al 19,5% di questa tornata elettorale.

"Un risultato eccezionale quello di Sanremo – dichiara Consiglio – che sommato al risultato ottenuto nel resto della provincia di Imperia ha contribuito in maniera decisiva a riconfermare meritatamente in Regione Gianni Berrino con un bagaglio di oltre 3700 preferenze che gli permetteranno di continuare il lavoro iniziato cinque anni fa quando è entrato a far parte della Giunta Toti con deleghe ai Trasporti, Lavoro e Turismo. Ma è anche un risultato che dimostra quanto Fratelli d’Italia sia in continua crescita, in particolare nella città di Sanremo, dove è diventato il secondo partito dopo la Lista civica Cambiamo del Presidente Toti. E a tal proposito vorrei fare un plauso, anche a nome del vice portavoce Graziano Pedante, a tutti i militanti, simpatizzanti ed iscritti, che col loro lavoro e la loro tenacia hanno permesso al partito di ottenere questo grande successo elettorale nella nostra città. Un ringraziamento particolare, infine, al coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, al responsabile della campagna elettorale Paolo Strescino, e a tutti i candidati di Fratelli d’Italia per il grande sforzo elettorale profuso in questo ultimo periodo: un segnale – conclude Consiglio - che ci spinge a proseguire su questa strada, pronti ad affrontare con entusiasmo le prossime sfide e a radicarci sempre più su tutto il territorio".

Il presidente di FdI, Enrico Amalberti, ha espresso la sua gioia per il risultato ottenuto a Vallecrosia: "Ringrazio la nostra leader, Giorgia Meloni, i quattro candidati, i militanti ed i simpatizzanti di Fratelli d'Italia che hanno permesso con i loro sforzi di raggiungere il 19,89 % di preferenze nella nostra bellissima città. Questo è solo il punto di partenza”.