Concluso lo spoglio delle preferenze anche a Genova: ecco come sarà formato il nuovo Consiglio regionale

Nelle regionali appena concluse e dopo la rielezione di Giovanni Toti come presidente, la coalizione di centrodestra in Liguria ottiene in Consiglio Regionale 18 seggi su 30.

I seggi saranno così suddivisi: 8 alla lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’ (Marco Scajola, Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Ilaria Cavo, Laura Lauro, Domenico Cianci, Stefano Anzalone e Giacomo Giampedrone), 6 alla Lega (Alessandro Piana, Brunello Brunetto, Stefano Mai, Alessio Piana, Sandro Garibaldi e Gianmarco Medusei), 3 a Fratelli d'Italia (Gianni Berrino, Stefano Balleari e Sauro Mannucci e uno all'alleanza Forza Italia-Liguria Popolare (Claudio Muzio)

Per quanto riguarda l'alleanza del centrosinistra-M5S, la coalizione avrà diritto a 11 seggi: 6 all'alleanza PD-Articolo Uno (Enrico Ioculano, Roberto Arboscello, Ferruccio Sansa, Armando Sanna, Luca Garibaldi e Davide Natale), 2 al M5S (Fabio Tosi e Paolo Ugolini), 2 alla lista ‘Sansa Presidente’ (Selena Candia e Roberto Centi) e uno a Linea Condivisa (Gianni Pastorino).

Il Consiglio Regionale sarà composto da 31 eletti, di cui 30 sono consiglieri più ovviamente il presidente. Ovviamente ora la parola passa al Presidente Toti, che dovrà scegliere la nuova Giunta. Come sarà composta? Diverse le linee di pensiero: alcune parlano di un rinnovamento totale o parziale ed altre di conferma in blocco. Tra gli esclusi in Consiglio regionale c’è anche la bordigotta Sonia Viale, che però è terza nella lista della Lega a Genova. Se verrà scelto in Giunta uno dei due eletti (Alessio Piana o Sandro Garibaldi) e se si dimetterà, Sonia Viale potrà entrare in Consiglio.