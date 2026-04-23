Elezioni amministrative 2026, Axel Vignotto è il candidato sindaco della lista civica 'Avanti Bordighera'

E' Axel Vignotto il candidato sindaco di 'Avanti Bordighera', la quinta lista che si presenterà alle elezioni amministrative 2026 nella città delle palme.

Classe 1997, laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Vignotto è un giovane imprenditore che da anni è attivo nel tessuto economico e associativo locale. Il suo percorso lo ha portato a confrontarsi quotidianamente con le esigenze del territorio. Accanto all’attività imprenditoriale ha, infatti, dedicato tempo ed energie all’associazionismo, contribuendo alla realizzazione di numerose iniziative a favore della comunità. "Bordighera è la città dove sono cresciuto, dove ho i miei amici e dove lavoro ogni giorno" - dice il candidato sindaco Axel Vignotto - "Nel corso degli anni, spesi cercando di valorizzare la nostra città, ho avuto modo di conoscerne le molteplici realtà e di capire quanto, purtroppo, meritino molto di più. Abbiamo un territorio e una storia grandiosi: è proprio da qui che dobbiamo ripartire, dalla valorizzazione di ciò che già abbiamo ma per poter puntare in alto, serve prima una base solida, fatta di manutenzione ordinaria costante, attenzione ai bisogni dei cittadini, e cura quotidiana della città".

Vignotto si presenta con una lista civica, “Avanti Bordighera”, formata da una squadra nuova, a forte trazione giovanile, e rappresentativa delle diverse anime della città. "Per un vero cambiamento bisogna tuttavia introdurre in consiglio comunale persone nuove, capaci di portare nuove idee ed energia" - mette in risalto Vignotto - "La squadra è, infatti, composta da 17 candidati, alcuni già con esperienza politica, ma nessuno ha mai ricoperto incarichi all’interno della Giunta Comunale. Questo corrisponde a una scelta ben precisa: costruire una proposta libera da dinamiche già viste, puntando su competenza, impegno e spirito civico. Allo stesso tempo, la lista si distingue per una forte componente giovanile: l’età media dei candidati è inferiore ai 45 anni, con ben 7 candidati sotto i 35. Un equilibrio che unisce entusiasmo e freschezza a esperienze professionali solide e diversificate. La lista nasce, infatti, dall’incontro tra generazioni diverse con l’obiettivo di unire energia e concretezza, rinnovamento e capacità di visione. Costruire una lista in poche settimane è un’impresa difficile, quasi impossibile. Il fatto di esserci riusciti è la dimostrazione concreta del valore di questa squadra: un gruppo unito, determinato e capace di lavorare insieme ed è esattamente questo che serve per amministrare bene una città. La nostra città non può più permettersi di restare ferma. E' giunto il momento di andare avanti".

L'imprenditore 28enne sarà, perciò, affiancato dal 69enne Marco Farotto, architetto e professore in pensione, già presidente del Consiglio comunale di Bordighera; dalla 34enne Tiziana Condoluci, operatrice nel commercio locale, nota anche per aver gestito il bar del padre “Biagio” di Bordighera Alta; la 41enne Giovanna Scarfò, titolare della gelateria La Corte; il 51enne Vincenzo Palamara, clown di corsia al Gaslini di Genova e animatore da oltre vent’anni; il 41enne Fabio Melis, soccorritore ed ex imprenditore edile; la 62enne Sofia Serrano, libera professionista; il 30enne Marco Del Sole, soccorritore, prossimo all’avvio di un’attività commerciale a Bordighera; la 25enne Sharon Troiano, operatrice nel commercio locale, a contatto quotidiano con i bordigotti; il 29enne Matteo Biancheri, titolare dell’ottica Visionottica Girotto; il 26enne Emanuele Leonarduzzi, content creator e social media manager; il 46enne Antony Fuda, commesso magazziniere; il 31enne Alessandro “Sasha” Biancheri, responsabile tecnico presso E-Distribuzione ed ex soccorritore; il 68enne Roberto Conti, ingegnere in pensione con esperienza nel settore tecnico; la 36enne Elisa Ballestra, operatrice nel commercio locale, attiva sul territorio; la 63enne Barbara Veneziano Pellizzeri, già infermiera, e l'81enne Walter Biamonti, pensionato, ex capitano della Marina Mercantile con una lunga esperienza internazionale tra Europa e Americhe e una solida carriera nelle relazioni commerciali.