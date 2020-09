Bordighera: la sezione locale di Fratelli d'Italia entusiasta per il risultato delle elezioni regionali

La sezione di Bordighera di Fratelli d’Italia, ringrazia tutti i cittadini che hanno con il loro voto voluto concedere la loro fiducia al Partito e ai candidati.

“Non nascondiamo un grande entusiasmo per il risultato raggiunto a Bordighera – evidenzia il segretario Panetta – dove, con il 18,55%, otteniamo un doppio primato: il primo, essere tra i Comuni della Provincia Imperia con un risultato oltre la media provinciale e regionale, il secondo, essere passati dal 4,29% delle regionali del 2015 al risultato di ieri”.

“L’incredibile risultato ottenuto – prosegue . ci sprona a lavorare ancora di più nel rispetto di coloro che ci hanno votato ed anche per quelli che ad oggi non si sono ancora avvicinati alla nostra realtà politica. Ci complimentiamo con tutti i nostri candidati provinciali Berrino, Iacobucci, Russo, Serafini per il loro impegno di queste settimane, in una campagna anomala e per certi versi difficile che però non ha impedito a Gianni Berrino di raggiungere un risultato personale incredibile che, con 3720 voti, lo vede secondo degli eletti in Provincia di Imperia. A lui va il nostro augurio per i prossimi 5 anni di lavoro certi che come quelli precedenti saranno nel segno del buon lavoro per la comunità”.

“Un ringraziamento speciale va rivolto a Paolo Strescino – termina Panetta - responsabile provinciale per queste elezioni, e a Fabrizio Cravero, Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, i quali hanno contribuito in maniera significativa al risultato importante conquistato. Ringrazio personalmente gli iscritti della nostra sezione di Bordighera; se le percentuali di oggi sono tali è anche dovuto al loro lavoro puntuale e capillare svolto nella nostra città”.