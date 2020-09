Taggia, venerdì 25 settembre il prossimo consiglio comunale. Ecco l'ordine del giorno

E' convocato per venerdì 25 settembre alle 18 il prossimo consiglio comunale di Taggia. Quindici i punti all'ordine del giorno:

Presa d'atto verbali seduta precedente



rettifica errore materiale presenze frontespizio delibera di c.c. N. 42 del 23.07.20202.Mozione Presentata dal consigliere napoli luca gr. Consiliare "il passo giusto" in merito all'individuazione di aree da dedicare ad elisuperficie.



Mozione presentata dal consigliere napoli luca gr. "il passo giusto" per l'introduzione di metodi di pagamento alternativi per gli stalli "blu" sul territorio comunale



interrogazione presentata dal consigliere napoli luca gr. "il passo giusto" in merito alla situazione di degrado delle aree verdi ed i parcheggi limitrofi alla nuova stazione ferroviaria di taggia



interrogazione presentata dal consigliere roberto orengo gr. "il passo giusto" in merito alla non apertura del nido comunale "girotondo"



interrogazione presentata dal consigliere brugnolo gr. "il passo giusto" in merito alla pratica millenium7.Interrogazionepresentata Dal consigliere roberto orengo gr. "il passo giusto" in merito alle cause che hanno portato in questo ultimo anno e mezzo ad episodi di inutilizzo dell'acqua proveniente dalle vasche poste in regione tuvi



bilancio triennale 2020/2022 -ratifica deliberazione di g.c. N. 144 del 28.07.2020 -variazione bilancio triennale 2020/2022: ratifica deliberazione di g.c. N. 155 del 7.8.2020 -



variazione bilancio triennale 2020/2022: ratifica deliberazione di g.c. 167 del 27.8.2020 -variazione esercizio finanziario 2019 -rendiconto di gestione -approvazione



servizio contenziosi -causa civile comune di taggia/xx -presa d'atto della sentenza dicondanna del giudice di pace di sanremo n. 319 del 6.5.2020 e contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio



gestione della pista ciclopedonale del ponente ligure -acquisizione partecipazione nella societa' pubblica denominata "amaie energia e servizi srl"



modifica art. 3 del regolamento per l'incentivazione dell'autocompostaggio degli scarti umidi e della frazione verde del rifiuto



approvazione ordine del giorno proposto dall regione liguria in merito al contenimento della popolazione degli ungulati