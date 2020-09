Elezioni regionali: politica al veleno, dopo la polemica sull'Ato Idrico Strescino (FdI) annuncia querela contro il PD (Video)

"Rischia di finire in tribunale la querelle tra il Partito Democratico e il coordinatore per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per la provincia di Imperia, l'ex Sindaco Paolo Strescino.

Quest'ultimo, infatti, ha annunciato querela nei confronti dei 'Dem' dopo il comunicato con cui la segreteria del partito lo aveva attaccato (QUI), in risposta alle critiche sollevate dallo stesso Strescino sulla questione idrica e la gestione di Eivieracqua. A Strescino avevano risposto il presidente della provincia Domenico Abbo è l'ex presidente Fabio Natta tirati in causa dal dallo stesso coordinatore di FdI. Più tardi il PD l'aveva attaccato politicamente, ma in una maniera che Strescino ha ritenuto troppo lesiva della propria onorabilità.

Per questo ha annunciato querela nei confronti dell'intero partito, a cominciare dal suo segretario provinciale, Pietro Mannoni.

“Sicuramente - ha dichiarato Strescino - tutta la direzione provinciale del Partito Democratico, il segretario cittadino di Imperia, financo il funzionario di partito che ha spedito ieri questo comunicato che i più ieri avranno letto. Ieri sera sono stato sollecitato alla lettura perché i contenuti oggettivamente hanno dell'incredibile. Ci si poteva aspettare una risposta da parte del centrosinistra, dal Partito Democratico, sui temi, sul perché ad esempio l'Ato idrico sia commissariato dalla regione Liguria, perché da anni ci sia questa paralisi di scelte e decisioni, il perché di fatto la provincia di Imperia non abbia uns linea chiara e definita sulla gestione delle acque, e questo è da imputare al centrosinistra. Ma il centrosinistra e il Pd – continua Strescino – come abitudine, per spostare l'attenzione sui temi che non può difendere, evidentemente attacca dal punto di vista personale. Stiamo valutando insieme ad amici e tanti avvocati di cui è composta Fratelli d'Italia, se procedere, come ritengo, nelle sedi legali più opportune, ancorché non ci piaccia, evidentemente affrontare il dibattito politico, in questo caso se vieni tirato per i capelli non puoi fare altrimenti”.

Che cosa all'interno del comunicato l'ha spinta a decidere di querelare? “E' un comunicato tutto personale, tra l'altro scritto in un italiano abbastanza discutibile, non sottoscritto da alcuna persona fisica se non un generico segreteria provinciale Pd. Quindi ci deve essere qualche pensatore che ha tirato giù questo comunicato. La parte nostra sarà quella di verificare chi, come e quando. Voglio solo leggere un tratto perché credo che abbia dell'inquietante nel 2020, si dice in questo comunicato stampa: 'Purtroppo la decisione di liberarci dalla sua presenza è stata vanificata dal ritorno a casa, all’ombra della Meloni e dalla riscoperta dell’armamentario ideologico del fascio nazional populismo'. Questo è il centrosinistra in Italia, in provincia di Imperia, il Pd di Imperia e i socialisti di Imperia, che anziché discutere dei temi, risolvere i problemi, stare negli uffici per cui hanno mandato speriamo ancora per molto poco, si dilettono e perdono tempo, mentre i nostri concittadini hanno sono nelle loro case senz'acqua, si dilettono a scrivere queste porcherie. Fratelli d'Italia e il sottoscritto non tace, andrà avanti fino alla fine perché non è così che si affrontano le problematiche, non è così che si affronta la politica”.