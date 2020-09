Coronavirus: crescono di 114 unità i positivi in Liguria, ma 93 sono dello spezzino, nessuno nella nostra provincia

Nuovo elevato picco di positivi al Covid-19 nella nostra regione, anche se il maggior numero arriva nuovamente dallo spezzi. Sono infatti 114 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero.

Di questi nessuno nella nostra provincia mentre nelle altre sono così distribuiti: in Asl 2 (Savona) di cui uno da contatto di caso confermato e uno da attività di screening. Altri 19 in Asl 2 (Genova) di cui: 9 da contatto di caso confermato e 10 da attività di screening. Infine 93 in Asl 5 di cui: 47 da contatto di caso confermato, un accesso ospedale e 45 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 259.510 (+2.966)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.580 (+114)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.569 (+7)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 10.011 (+107)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.087 (+97)

Casi per provincia di residenza - Totale 2.087

Imperia 103 (-2)

Savona 202 (-1)

Genova 964 (+12)

La Spezia 573 (+89)

Residenti fiori Regione o estero 85

Altro o in fase di verifica 160

Ospedalizzati: 102 (+4) | 11 in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-1) | 2 in terapia intensiva

Ospedale San Martino - 7 (+2) | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini - 5 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 66 (+1) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 839 (+30)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 7.914 (+17)

Deceduti: 1.579 (-)