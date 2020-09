Taggia: dopo l'estate riprendo le iscrizioni per i prossimi corsi all'associazione 'DoReMusica'

Riparte l'associazione culturale ‘DoReMusica’ di Taggia. Dopo la pausa estiva sono attive le iscrizioni ai corsi di musica 2020/2021, che si svolgeranno nella sede di via Mazzini 46.

"È stato un periodo difficile quello del lockdown - spiega il presidente Mirko Schiappapietre - e ripartire non è stato semplice, ma continuare a garantire i nostri corsi, rispettando tutte le norme di sicurezza, ci è sembrato importante per tutti i nostri allievi ed i loro genitori. Durante il lockdown ci siamo adeguati alle lezioni online, e ora, finalmente, siamo tornati in presenza con alcune novità per garantire ai ragazzi tutto il supporto possibile e l'aiuto indubbio che la musica può dare in queste situazioni".

L'organico degli insegnanti si allarga con due new entry: il giovane chitarrista di talento Giovanni Galdolfo e la pluri qualificata insegnante di canto Sara Mazzone, che si vanno ad aggiungere ad uno staff ormai collaudato negli anni: Mirko Schiappapietre, presidente dell'associazione e insegnante di pianoforte e tastiere; Claudia Murachelli, vicepresidente e insegnante di canto, arpa celtica nonché arpaterapeuta; Mauro Vero, insegnante di chitarra elettrica ed acustica; Alessandro Kino Rossini, insegnante di batteria e basso elettrico.

"Le lezioni sono e saranno solo individuali – termina il presidente dell’associazione - mantenendo le distanze di sicurezza e con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, per tutelare insegnanti, allievi e le loro famiglie".