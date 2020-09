Elezioni regionali. Alessandro Piana (Lega): “Sensazioni positive, lavoriamo per convincere gli indecisi” (Video)

La campagna elettorale per le regionali 2020 si avvia al gran finale verso il 20 e il 21 settembre prossimi. Alessandro Piana, candidato per la Lega nel collegio imperiese, prosegue con il proprio lavoro a contatto con i cittadini e gli elettori per raccogliere, idee, proposte e richieste in ottica presente e futura.

“Abbiamo sensazioni positive al di là di qualche iniziale perplessità dovuta a un elettorato reduce dal lockdown - dichiara Piana ai nostri microfoni - le persone hanno risposto bene, il turismo è ripartito e la Liguria ha fatto la propria parte. Un plauso agli operatori del settore turistico, trainante per altri comparti, se i turisti arrivano sul nostro territorio ne beneficia l’intera provincia. La campagna elettorale che sembrava difficile si sta rivelando più facile del previsto anche se abbiamo molto lavoro da fare per convincere gli indecisi”.

“Il tema principale che ci viene rivolto è quello dell’isolamento strutturale - conclude Piana - dovremo migliorare le infrastrutture viarie, specie per quelle parti del territorio che fanno un’imprenditoria di eccellenza”.