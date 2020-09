Elezioni regionali. A San Lorenzo al Mare l'incontro con il candidato di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino

Grande soddisfazione del presidente di circolo di Fratelli d’Italia, Lorenza Bellini, per l’incontro tenutosi a San Lorenzo al Mare al bar Baia delle Vele a sostegno del candidato Gianni Berrino, assessore uscente della giunti Toti.



“Il duro lavoro che mi ha impegnato in questi cinque anni ha dato i suoi frutti soprattutto nel settore del turismo, dove la Liguria è risultata essere una delle migliori regioni come incremento di presenze sul territorio, con relativo incremento del fatturato delle aziende del comparto” dichiara Gianni Berrino “Sosteniamo Gianni affinché possa proseguire il buon lavoro svolto in questi cinque anni e Giorgia Meloni che sta facendo crescere il partito in maniera esponenziale grazie alla sua coerenza e credibilità” aggiungono gli organizzatori.

Presente anche il portavoce provinciale Fabrizio Cravero. Molti i presenti che hanno partecipato attivamente all’incontro.