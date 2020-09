Sanremo: barracuda avvistato nei pressi della barriera di scogli all'altezza della spiaggia della Baia Greca (video)

Il lettore Renato Russo ci invia foto e video di un barracuda con la coda gialla che ha ripreso venerdì mattina 4 settembre al di là della barriera di scogli all'altezza della spiaggia della Baia Greca a Sanremo.



Si tratta di un tipo di pesce che sta sempre più colonizzando i nostri mari: per effetto del riscaldamento globale, infatti, molte specie ittiche presenti naturalmente solo a climi molto più caldi rispetto al nostro hanno lentamente globalizzato anche mari, come il mediterraneo o il tirreno, in cui anni fa non erano presenti.



Gli attacchi agli esseri umani sono documentati ma sono rari, effettuati di solito con un rapido morso che provoca seri danni, ma raramente risulta mortale per la vittima. Si pensa che l'attacco sia provocato dallo scintillare di oggetti metallici (collane, bracciali, coltelli da sub) che i barracuda scambierebbero per pesce azzurro.







Altri lettori ci hanno inviato un altro avvistamento dei barracuda: